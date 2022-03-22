"برشلونة الجديد" يثير إعجاب أسطورة النادي ويطالب برحيل ديمبيلي

يرى البلغاري خريستو ستويتشكوف أسطورة نادي برشلونة أن العقلية التي زرعها تشافي في لاعبيه مكنت الفريق من التألق في الآونة الأخيرة، وخاصة في "الكلاسيكو".

وحقق برشلونة فوزًا عريضًا على ريال مدريد برباعية نظيفة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في قمة مباريات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني.

وحلل ستويتشكوف كل ما حدث في مباراة "الكلاسيكو" مؤكدًا أنه معجب بـ"برشلونة الجديد" تحت قيادة تشافي.

وقال ستويتشكوف في تصريحات لمحطة "onda cero" الإذاعية الإسبانية: "رسالة تشافي وصلت إلى اللاعبين، وكانوا يلعبون كما لو كانوا على أرضهم".

وأضاف: "استعاد بيدري كرات أكثر من مدافعي ريال مدريد، وأظهر دي يونج قدراته، هناك الكثير من اللاعبين الذين تميزوا بالفعل، وحتى الثلاثي الهجومي عمل بجد"

وتابع: "المباراة ستبقى في الأذهان لفترة طويلة، إنها مباراة متكاملة من جميع النواحي، تشافي تفوق على أنشيلوتي في كل شيء، جسديًا وتكتيكيًا وذهنيًا".

وأردف: "لقد شاهدت عمليات الإحماء للفريقين، الوجوه كانت مختلفة تمامًا، فريق يركز تمامًا، وآخر يضحك ويلقي النكات ويلعب بالكعب".

وتطرق ستويتشكوف للحديث عن مستقبل عثمان ديمبيلي مع برشلونة قائلًا: "لن أجدد له، وإذا أراد التجديد عليه أن يخرج ويعلن رغبته في البقاء".

واختتم ستويتشكوف تصريحاته قائلًا: "إنه لا يعرف تاريخ النادي، يلعب بشكل جيد في مباراتين أو ثلاثة، يملك الجودة وعليك الاستفادة منها حتى نهاية عقده".

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