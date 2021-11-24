برشلونة أكثر المستفيدين.. كيميش يُصاب بكورونا

يستمر فيروس كورونا في ملاحقة بايرن ميونخ، وآخر ضحاياه هو جوشوا كيميش، الذي تأكدت إيجابية مسحته اليوم الأربعاء.

وبشكل عام، كان كيميش من أكثر المثيرين للجدل في الشهر الأخير بسبب رفضه تلقي لقاح فيروس كورونا خوفًا من آثاره الجانبية المستقبلية.

مدرب منتخب ألمانيا، هانزي فليك، أعلن مؤخرًا اقتراب كيميش من تلقى اللقاح، لكن يبدو أن الكورونا داهمت النجم البافاري قبل هذه الخطوة.

بايرن ميونخ يعاني إصابة زوله ثم تشوبو موتينج بالكورونا، مع وجود كيميش وسيرج جنابري وجمال موسيالا بالعزل الصحي مؤخرًا.

ما هي مدة غياب كيميش عن الملاعب؟

ويغيب كيميش عن بايرن ميونخ منذ أسبوع إثر مخالطته لنيكلاس زوله المصاب بكورونا، ليبتعد عن مباراة أوجسبورج ثم مباراة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

وبتأكد إصابته بكورونا ورغم عدم ظهور الأعراض عليه، يدخل كيميش في فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا.

هذا يعني أن كيميش بصورة مبدئية سوف يغيب عن بايرن ميونخ أمام أرمينيا بيليفيلد وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

هل يتواجد كيميش في مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة؟

أما مشاركة كيميش في مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا فهي مجهولة، والأرجح أنه لن يلعب أمام الكتلان.

في البداية ينبغي أن تتحول مسحته إلى سلبية، وبعد ذلك يعاود التدريبات مع العلم أنه لم يتدرب منذ قبل التوقف الدولي الماضي.

صاحب الـ26 عامًا أقرب للغياب عن مباراة برشلونة المقرر لها يوم 8 ديسمبر في أليانز آرينا، سواءً للكورونا أو عدم الجاهزية البدنية.

ما هي أهمية مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة؟

بالنسبة لبايرن ميونخ، ضمن العملاق البافاري التأهل إلى ثمن النهائي كأول مجموعته، ولا تهمه مباراة برشلونة في شيء.

لكن من ناحية البلوجرانا، المباراة هامة للغاية، فالفوز يضمن لهم التأهل إلى الدور المقبل دون النظر إلى نتيجة مباراة بنفيكا ودينامو كييف.

أما الهزيمة مع تعادل أو فوز بنفيكا يصل بالبرتغاليين إلى دور الـ16 ويُرسل البرسا إلى الدوري الأوروبي.

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