برشلونة يعلن عدم استسلامه في صفقة نيمار

إدارة برشلونة لا تزال تخطط لإتمام صفقة نيمار من باريس سان جيرمان

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد خافير بورداس، المدير التنفيذي في برشلونة، أنّ البلوجرانا لم يتراجع في مسألة التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

برشلونة حاول في سوق الانتقالات الأخيرة ضم نيمار لكن المفاوضات لم تتم ورفض سان جيرمان التخلي عنه.

وقال بورداس في تصريحات للوكالة الإسبانية: "حينما كان يرغب في القدوم حاولنا كل شيء لإتمام الصفقة، ورغم أنّ البعض يرى أنّه يعاني مؤخرًا لكن نيمار يبقى نيمار".

وتابع: "نيمار لم يتأقلم في باريس ولذلك حاول العودة. لقد أيقن أنّ قراره بالرحيل عن برشلونة كان خاطئًا ويحاول الأن تصحيح الأمر".

وحول إمكانية رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، علّق بورداس: "ميسي جزء لا يتجزأ عن الفريق ولا يتحرك أبدًا بحثًا عن الأموال ورغم قلق البعض بسبب الأخبار الأخيرة الخاصة بعقده ولكني واثق من استمراره معنا".

واختتم: "الفريق وقّع مع فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان لتطوير التشكيل وتجهيز مرحلة ما بعد رحيل لويس سواريز وليونيل ميسي وإيفان راكيتيش وسيرجيو بوسكيتس. نحن نستعد للمستقبل".

جدير بالذكر أنّ ميسي يمتلك بندًا يسمح له بفسخ عقده بداية من يناير المقبل دون دفع أي شرط جزائي.

وكان والد نيمار قد أكد محاولاته المستمرة للرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف.