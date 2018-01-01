إدارة برشلونة ترفض رحيل سيليسين بأقل من 60 مليون يورو

إدارة نادي برشلونة ترفض رحيل ياسبر سيليسين عن الفريق إلا بقيمة الشرط الجزائي في عقده.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة متمسك بحارسه الهولندي ياسبر سيليسين حتى النهاية ولا يريد التفريط في خدماته بوقت قريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أحد أعضاء إدارة الفريق والذي رفض الإفصاح عن اسمه لصالح صحيفة "آس" وأكد خلالها أن الإدارة متمسكة باللاعب.

وقال: "اللاعب يريد الرحيل عن صفوف الفريق لكن برشلونة لا يريد رحيله، لا يوجد إمكانية لنتفاوض حول عقده، نريده أن يستمر مع الفريق".

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وأضاف: "نريد أن تستمر الثنائية التي صنعها مع تير شتيجن لدينا في الوقت الحالي حارسان من أفضل حراس المرمى في العالم لدينا في ملعب كامب نو".

ورغم تمسك إدارة النادي الكتالوني باللاعب الهولندي إلا أنها لا تزال تبحث خيارتها الأخرى، حيث تتم مراقبة الحارس زيروين زويت حارس مرمى فريق بي إس في آيندهوفين.

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ويعاني اللاعب من تراجع كبير في عدد الدقائق التي يحصل عليها مع فريق برشلونة في ظل التألق الكبير للألماني تير شتيجن.

جدير بالذكر أن الشرط الجزائي في عقد سيليسين يبلغ حوالي 60 مليون يورو، ولن ينتهي تعاقده مع برشلونة حتى نهاية موسم 2020-2021.