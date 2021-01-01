برشلونة أو باريس .. تشافي: بغداد بونجاح يستطيع اللعب مع أي فريق بالعالم

المدرب الإسباني يتحدث عن إمكانيات بونجاح

تغزل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، بلاعبه الجزائري بغداد بونجاح، مشيرًا إلى أنه قادر على اللعب مع الأندية الكبيرة في هذه القارة.

بغداد بونجاح سبق له وكان يلعب في النجم الساحلي التونسي، قبل الانتقال إلى الدوري القطري مع نادي السد، الذي قدم معه مستويات مميزة للغاية.

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تشافي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، قبل مواجهة الريان: " بونجاح يستطيع اللعب في أي فريق بالعالم، وكان يستطيع اللعب في صفوف برشلونة الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا".

هيرناديز تابع: "على مستوى الجودة، بغداد واحدًا من أفضل المهاجمين ليس فقط في آسيا، لقد رأيت الكثير من المهاجمين في العالم، لويس سواريز وصامويل إيتو، أنه قوي وسريع ويمتلك الإمكانيات ليكون الأفضل".

وواصل: "أعرفه جيدًا ولعبت معه، فهو يقدم مستويات مميزة رفقة فريق السد، ودوره لا يقتصر فقط على تسجيل الأهداف، بل أيضًا شل خطورة المنافسين".

السد يستعد لمواجهة الريان مساء يوم الخميس، بنصف نهائي كأس قطر، في مواجهة منتظرة بين الفريقين، في العاصمة القطرية الدوحة.