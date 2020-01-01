أوبلاك : ميسي يرى كل شيء لذلك هو الأفضل في العالم

النجم الأرجنتيني تخطى رقم بيليه

حرص يان أوبلاك حارس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، على تهنئة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تخطي رقم الأسطورة بيليه.

ميسي نجح في التسجيل خلال فوز برشلونة على ريال بلد الوليد بثلاثية، أمس، الثلاثاء، في بطولة الدوري الإسباني.

وهو ما جعل صاحب الـ33 سنة، يصل إلى الرقم 644 من الأهداف مع برشلونة، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا لفريق واحد في التاريخ.

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أوبلاك قال عن هذه المناسبة:"إذا قمت بخطوة واحدة فسوف يراها ويسجل ضدك على الجانب الآخر، لذلك ميسي هو الأفضل ومن الصعب مواجهته، هو يراقبك بشكل مستمر".

وأضاف لشبكة "سكاي سبورتس":"إنه يرى كل شيء، أمر غريب جدًا، أحيانًا تعتقد أنه يتحكم بك، في لحظة واحدة يغير مسار المباراة ويسجل هدفًا ويفوز برشلونة".

وتابع:"في بعض الأحيان ربما لا تراه ولا تعتقد أنه خطيرًا ولكنه يصدمك، لذلك يجب عليك التركيز بنسبة 100% لأنه لا يزال الأفضل في العالم، لقد سجل العديد من الأهداف ضدي ولم أفهم وقتها كيف سجل بهذه السهولة".

وأما عن محاولة التصدي له:"حراس المرمى يقومون بالصراخ طول الوقت لمساعدة المدافعين، لكن من الصعب إيقاف ميسي لأنك لا تعرف أبدًا ما سيفعله، كل ما يمكنك فعله هو اللعب بقوة وعندما تراه لا تتركه وحاول سرقة الكرة، ولا ترتكب أي خطأ بالقرب من المرمى لأنه رائع في الركلات الحرة".

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كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟

وواصل السلوفيني حديثه:"إذا كنت قريبًا جدًا فسوف يتجاوزك، لو كنت بعيدًا سيسدد الكرة من بعيد وكأنه يطلق النار عليك".

واختتم صاحب الـ27 سنة تصريحاته، مؤكدًا توقعه تسجيل ميسي المزيد من الأهداف بمسيرته، ولكنه تمنى ألا يسجل في مرماه مرة أخرى.