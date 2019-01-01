موهبة برشلونة يقرر مستقبله بين إسبانيا والبرتغال

الصراع بدأ على النجم الشاب مبكراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير إسبانية أن موهبة برشلونة الصاعدة أنسو فاتي قد حسم قراره بخصوص المنتخب الذي سيمثله في الفترة المقبلة.

اللاعب الشاب لفت الأنظار بعد تألقه مع برشلونة في الجولات الأولى من الليجا وهزه الشباك رغم أنه لم يلعب حتى مع الفريق الثاني.

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وقالت "سبورت" إن فاتي أعلن صراحة رغبته بتمثيل المنتخب الإسباني، وهو ما دفع اتحاد الكرة في البلاد لبدء التحركات رسمياً لضمه.

فاتي من مواليد غينيا بيساو، ويملك الجنسية الإسبانية والغينيا بيساوية، والأخيرة تمنحه تلقائياً البرتغالية لكونها مستعمرة للبلاد سابقاً.

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وأوضح التقرير أن إسبانيا تريد أن يكون اللاعب حاضراً مع البلاد في مونديال تحت 17 عاماً المقبل بعد تألقه مع برشلونة.

وشارك فاتي في مجموع 56 دقيقة مع برشلونة هذا الموسم في مباراتين، وسجل هدفاً.