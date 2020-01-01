الدوري الأمريكي في انتظار سواريز

جدل كبير حول مستقبل المهاجم الأوروجوياني

يواصل فيروس كورونا، ضربه بقوة للأندية الأوروبية على مستوى العالم، وعلى رأسها برشلونة، الذي قد يتخلى عن نجمه الأوروجوياني لويس سواريز.

النشاط الرياضي توقف بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد تفشي كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، أصاب العديد من البلدان على رأسها إسبانيا، وتسبب في أزمة مالية لكل الأندية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الخسائر المالية لبرشلونة، قد تدفعه للتفكير في بيع سواريز والاستفادة مالياً من قيمة التخلي عنه.

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الأوروجوياني تعرض لإصابة قوية بمنتصف الموسم الحالي، أبعدته عن المباريات الهامة، وكان من المقرر عودته مع استئناف النشاط من جديد.

وأوضحت الصحيفة أن ديفيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، يعتبر صاحب الـ33 سنة أحد الأهداف الرئيسية له لبناء فريقه.

سواريز نفسه سبق وأن قال منذ بضعة أشهر:"الدوري الأمريكي بطولة مثيرة للاهتمام، الولايات المتحدة كذلك خيار جيد من ناحية المعيشة، لدي عقد يربطني ببرشلونة ولكن لا تعلم ما سيحدث في المستقبل".

عقد سواريز الحالي ممتد حتى 2021 وهناك بند يتيح استمراره لموسم آخر في حالة المشاركة بنسبة تزيد عن 60%، الخيار الأقرب الآن هو الانتظار حتى نهاية عقده العام القادم وتحديد مصيره.

ويأتي التخوف الأكبر داخل النادي الإسباني، حول إمكانية شعور ليونيل ميسي نجم الفريق الأول بالغضب، في حالة مغادرة سواريز أحد أشد المقربين له، مما يدفعه هو الآخر للرحيل.

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برشلونة يؤمن بصعوبة إيجاد أي نادي آخر يتحمل راتب المهاجم المخضرم، خاصة مع الإصابات التي تعرض لها الفترة الأخيرة، مما يجعله خارج الخطط المستقبلية للنادي، مع استمرار المحاولات للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر.

الموقف غير واضح حتى الآن، حيث يدرس النادي الكتالوني جميع الخيارات المتاحة، سواء بالتخلي عن سواريز او استمراره حتى نهاية عقده، ولكن ما هو مؤكد هو انتقاله للدوري الأمريكي سواء عاجلاً أو آجلاً.

يذكر أن سواريز نجح في تسجيل 14 هدفاً في 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم قبل التوقف بسبب انتشار كورونا.