برشلونة وأتلتيك بلباو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو وذلك في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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بلباو × برشلونة

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10' أوووووووووووووه سانسيت كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول لبلباو ولكن كرته تصطدم بالعارضة والقائم!

6' أوووووووووه برايثوايت يهدر فرصة لا تضيع! ديباي يراوغ بشكل رائع ويمرر كرة يشتتها دفاع بلباو بشكل خاطئ، تصل للمهاجم الدانماركي الذي سدد الكرة عالية عن المرمى

3' ضغط شرس من بلباو على برشلونة في نصف ملعب العملاق الكتالوني

1' فرصة أولى خطيرررة لفريق بلباو، عرضية من الجهة اليمنى تصل لويليامز الذي يسددها ولكن دفاع برشلونة يتدخل ويشتت الكرة لركنية

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

ألبا - جارسيا - بيكيه - ديست

بيدري - بوسكيتس - دي يونج

ديباي - برايثوايت - جريزمان

تشكيل بلباو:

قرر المدرب مارسيلينو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

أجيرزابالا

بالنزياجا - مارتينيز - فيفيان - ليكوي

مونيايين - كارييو - فيسيندور بيرنجوير

ويليامز - سانسيت

في المقابل، تمكن أتلتيك بلباو من التعادل سلبيًا خارج ملعبه في الأسبوع الماضي أمام إليتشي، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الأول له في الموسم، وما أجمل أن يتحقق ذلك أمام خصم مثل برشلونة.

استطاع العملاق الكتالوني تحقيق بداية جيدة في الجولة الأولى بالفوز على ريال سوسيداد على ملعبه برباعية مقابل هدفين، ولكنه سيكون في اختبار حقيقي في مباراة الليلة في أول مواجهة صعبة خارج ملعبه بدون ميسي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب سان ماميس.