برج بيريز العاجي ينهي آمال ريال مدريد في استعادة زيدان

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن فلورنتينو بيريز رفض التواصل مع زين الدين زيدان شخصيًا من أجل إعادته لصفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد قد فقد آخر أمل في عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة صفوفه في الفترة المقبلة عقب الفشل الذريع في الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل بايس" والتي أكدت أن زين الدين زيدان قد رفض بشكل قطعي العودة لصفوف النادي الملكي في المرحلة الحالية.

وذكرت الصحيفة أن رجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد رفض أن يتواصل مع زيدان بنفسه ولم يكلف حتى مساعده جوزيه أنخيل سانشيز بالتواصل مع صاحب ثلاثية الأبطال.

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وأكدت الصحيفة أن العلاقة بين كل من فلورنتينو بيريز وزين الدين زيدان كانت قد تدهورت بشكل كبير بعد رحيل المدرب بنهاية الموسم الماضي عن صفوف ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية في الأسبوع الماضي قد ذكرت أن ريال مدريد قد وضع إيمليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في الواجهة من أجل التفاوض مع زيدان، ليرفض الأخير فكرة العودة بالوقت الجاري.

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن زيدان حاليًا على تواصل مع يوفنتوس من أجل خلافة المدرب ماسيمليانو أليجري المدير الفني الحالي للفريق.