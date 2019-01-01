برباتوف يرى أن بوتشيتينو قادرًا على محاكاة السير أليكس فيرجسون

توتنهام وبداية حقبة جديدة مع الملعب الجديد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يشعر المهاجم البلغاري، ديمتار برباتوف، أن الأرجنتيني ماورويسو بوتشيتينو، يستطيع بناء إرثه في توتنهام ويمكن محاكاة مسيرة، السير أليكس فيرجسون أو أرسين فينجر مع الديوك.

وسيخوض توتنهام أول المباريات على ملعب وايت هارت لين، بعد عامين، أمام كريستال بالاس الأسبوع المقبل.

كما ربطته الشائعات في الفترة الأخيرة، بتدريب مانشستر يونايتد أو ريال مدريد.

برباتوف سجل هدفًا في مباراة أساطير توتنهام أمام إنتر أمس في افتتاح الملعب، ليعلق على مستقبل الأرجنتيني: "ماوريسيو يمتلك كل شيء من أجل النجاح، ملعب جديد، ملعب تدريبات رائعة، أنه تحدي له من أجل الفوز بشيء".

وتابع: "مع كرة القدم الحديثة، لا استطيع أن أرى مدرب يكمل مسيرته مثل السير أليكس أو فينجر، لكن بوتشيتينو قد يثبت خطأي، بالفعل هو الرجل القادر على السير بيهم للأمام".

فن التقاط الصور! 👌📸🤩 pic.twitter.com/aqPMM9n6h1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

ولم يُجري توتنهام أي صفقات ليواصل: "توتنهام عليهم الشراء في الصيف، الملعب الجديد سيكون نقطة بيع من أجل صفقات مستقبلية، إلى جانب القائمة والمدرب ومكان النادي في لندن".

واختتم: "كمثال إذا غادر توبي ألدرفيريلد، سيكون عليك جلب قلب دفاع جديد، وماتياس دي ليخت مدافع أياكس سيكون مثالي".

وسيحل توتنهام اليوم ضيوفًا على ليفربول في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.