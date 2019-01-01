برباتوف: لا أحد في مانشستر يونايتد يريد رؤية جدول الدوري الإنجليزي

نتائج سيئة ومركز محبط للفريق بعد 9 جولات

أعرب ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، عن شعوره بالحزن الشديد بسبب موقع الفريق الحالي بالدوري الإنجليزي.

الشياطين الحمر يمرون بانطلاقة كارثية للموسم الحالي على المستوى المحلي، باحتلال المركز الرابع عشر بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر.

برباتوف قال عن هذه الحالة:"الجميع يعلم أين مانشستر يونايتد الآن في البريميرليج، وأشعر بالضيق الشديد لرؤيتهم في هذا المركز".

وأضاف:"لا أعتقد أن هناك أي شخص له علاقة بالنادي يريد مشاهدة جدول ترتيب الدوري الآن، لأننا نتحدث عن أحد أكبر أندية العالم".

وتابع:"اللاعبون يعرفون مركز الفريق لكن أنصحهم بعدم النظر إليه، ومن ناحية أخرى عليك سؤالهم ماذا تفعلون؟ هل هذا ما تستحقونه؟".

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واستكمل نجم الفريق السابق:"عليهم تكرار الطريقة التي لعبوا بها أمام ليفربول، والتطوير من أنفسهم فنياً وكذلك في مواجهة الخصوم بشجاعة".

ويستعد يونايتد لخوض مواجهة جديدة بالدوري الإنجليزي بعد غد الأحد ضد نوريتش سيتي، طمحاً في العودة مرة أخرى للانتصارات بعد غياب طويل.