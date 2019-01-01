برباتوف: توتر صلاح يؤثر على ليفربول ولقب الدوري لا يزال في الملعب

ديميتار برباتوف نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن محمد صلاح يؤثر على أداء ليفربول وأن لقب الدوري لا يزال متاح للمنافسة عليه حتى نهاية الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد البلغاري ديميتار برباتوف لاعب فريق مانشستر يونايتد المعتزل أن فريق ليفربول متأثر بشكل كبير بتراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها برباتوف وأكد خلالها أن لقب الدوري لا يزال متاحاً للمنافسة في ظل الفارق الصغير في النقاط بين مانشستر سيتي المتصدر وليفربول صاحب المركز الثاني.

وقال برباتوف: “ليفربول يمر بوقت كله توتر وقلق أثناء سباقه مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري".

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وأضاف: "في الوقت الحالي فريق بيب جوارديولا يتعامل مع الأمور أفضل من ليفربول بعض الشيء، وهو أمر متوقع للغاية من فريق حقق ذلك اللقب من قبل".

وأكمل: "هدف واحد فقط يسجله ليفربول سيكون هام للغاية للفريق هذا الموسم، لقد حقق مانشستر سيتي الفوز مرتين بهدف نظيف بينما تعادل ليفربول سلبيًا وأهدر الفرص".

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واختتم تصريحاته: "عندما حققت اللقب مع مانشستر يونايتد حققنا الفوز في 10 مباريات بهدف نظيف، هذه النتيجة هي عنوان البطل، ومحمد صلاح يهدر العديد من الفرص مؤخرًا، ويبدو أن التوتر قد غلب عليه وظهر ذلك أمام إيفرتون".