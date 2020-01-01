برايثوايت: لن أرحل، وحلمي للعب للفريق الأفضل في برشلونة

لاعب ليجانيس السابق يؤكد أنّ حلمه تحقيق الكثير من البطولات مع برشلونة

أكد مارتن برايثوايت، مهاجم برشلونة، أنّ رغبته هي الاستمرار مع النادي الكتالوني لعدة سنوات واللعب لأفضل جيل ممكن وأن يكون له دورًا في حصد الألقاب.

برايثوايت انضم إلى برشلونة بعد غلق سوق الانتقالات وذلك لتعويض عثمان ديمبيلي المصاب.

ولم يشارك اللاعب سوى في 3 مباريات فقط مع برشلونة قبل توقف المسابقات بسبب تفشي وباء كورونا.

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وقال اللاعب الدنماركي في تصريحات لشبكة ESPN: "أنا واثق من أنني سوف أبقى في برشلونة 4 سنوات ونصف أو أكثر من ذلك، هدفي اللعب والاستمتاع والفوز بالألقاب".

وتابع: "بالنسبة لي، أحلم بأن أكون من أساطير النادي وألعب لفترة طويلة لأكون مؤثرًا في حصد الفريق للألقاب، وأود لو كان الفريق الذي ألعب به بين أفضل أجيال النادي".

صاحب الـ28 عامًا أشار إلى أنّه شاهد العديد من الأجيال الذهبية في برشلونة، وهو ما يدفعه لتقديم كل ما لديه حتى يكون هذا الجيل من الأفضل".

وأردف: "هذه الطموحات تجعلني أكثر رغبة في العمل الجاد وتقديم كل ما لديّ لأجل الفريق، أنا متحمس لذلك".

واختتم: "فريق ليجانيس عاملني بصورة جيدة وحينما عرفوا عرض برشلونة أخبروني أنها فرصة عظيمة وتفهموا رغبتي في الرحيل. لن أستطيع أبدًا أن أوفي حق هذا الفريق".

جدير بالذكر أنّ برايثوايت أكد رغبته أن ينضم لقائمة أساطير برشلونة عبر التاريخ ويترك بصمته داخل النادي.