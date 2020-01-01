برايثوايت: أحلم بأن أكون أسطورة في برشلونة

تعرف على تصريحات برايثوايت في سؤال الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي

تحدث مارتن برايثوايت، لاعب برشلونة، حول طموحاته في الفريق الكتالوني مشيدًا بقائد البلوجرانا ليونيل ميسي.

برايثوايت انضم إلى برشلونة لتعويض عثمان ديمبيلي المصاب، لكنّه لم يشارك سوى في 3 مباريات قبل توقف المنافسات بسبب وباء كورونا.

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وقال برايثوايت ردًا على الأسئلة بموقع "تويتر": "بالطبع أحلم بأن أكون من أساطير برشلونة".

وتابع: "نصيحتي للجميع بأن يتعلقوا بأحلامهم بقدر المستطاع، لأنّه كلما كان الحلم كبيرًا كلما كان العمل أكبر".

أما ردًا على سؤال جول عن الشيء الذي لا يستطيع ميسي فعله، أجاب: "لو أن هناك شيئًا، فأنا لم أراه دون شك، إنّه قادر على القيام بكل شيء".

If there is, I haven’t seen it yet 😅 https://t.co/6IKHugxGz5 — Martin Braithwaite (@MartinBraith) April 15, 2020

برايثوايت اختار الظاهرة رونالدو مثله الأعلى في كرة القدم، بينما الملاكم محمد علي هو مثله الأعلى خارج اللعبة، كما اعتبر ملعب "كامب نو" هو المكان المفضل له في برشلونة.

واختتم: "أسرع لا عب في برشلونة؟ إنّه أنا. ذكرياتي الرائعة مع النادي؟ أعتقد أنّ هدف أندريس إنييستا في تشيلسي عام 2009 هو أبرز ذكرياتي".

جدير بالذكر أنّ برايثوايت ساهم في هدفين بأول ظهور له مع برشلونة ضد إيبار.