براون: رونالدو الأفضل ولكنه ليس أسطورة مانشستر يونايتد

ويس براون يقارن بين كريستيانو رونالدو وريان جيجز بالنسبة لمانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مدافع مانشستر يونايتد السابق ويس براون إن كريستيانو رونالدو يعتبر أفضل لاعب في مانشستر يونايتد في فترة تواجده ولكنه ليس كجيجز.

وكان براون قد صرح من قبل أن رونالدو ليس أكبر أساطير مانشستر يونايتد، قبل أن يؤكد على تصريحه مرة أخرى هذا العام.

وقال براون: "عادة ما يتم نقل الكلام بشكل خاطئ، هناك صعوبة بالنسبة لبعض الجماهير في التفرقة بين الأفضلية والقيمة بالنسبة للنادي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "كريستيانو رونالدو لعب لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وحقق نجاحات كبيرة في كل نادٍ ذهب إليه، ولكنه رحل عن اليونايتد"

وتابع: "أسطورة مانشستر يونايتد يجب أن يكون كجيجز، ريان قضى مع الشياطين الحمر ما يقارب الـ 25 عامًا وحقق كل شيء هنا، هذا هو الفارق الذي أقصده"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد عام 2009 في صفقة قياسية مقابل 94 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم وقتها.