برانكو يعطي أملًا للعائدين من الإعارات لأهلي جدة

برانكو تولى تدريب الأهلي مؤخرًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن برانكو المدير الفني الجديد لأهلي جدة قد اتخذ قرار بشأن اللاعبين العائدين من الإعارات.

وكان برانكو قد تولى تدريب أهلي جدة مؤخرًا، بعد تولي أحمد الصائغ رئاسة النادي الراقي بالتذكية خلال الانتخابات التي أقيمت مؤخرًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن برانكو سيعطي فرصة للاعبين العائدين من إعارات خلال الصيف الحالي.

وسيقوم برانكو للوقوف على مستوى اللاعبين ويقرر من سيستمر مع الفريق أو من سيتجدد إعارته أو الرحيل نهائيًا عن النادي.

وتنطلق تحضيرات الموسم الجديد، يوم 29 يونيو الجاري في جدة، حيث سيشارك جميع العائدين في المرحلة الأولى من التحضيرات التي ستنتهي 4 يوليو المقبل.

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ويسعى الأهلي في الموسم الجديد للمنافسة على الألقاب بعد خروجه خالي الوفاض في الموسم الحالي، حيث ينافس فقط على دوري أبطال آسيا.