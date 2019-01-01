برانكو يحسم موقف حسين عبدالغني مع أهلي جدة

حسين عبدالغني ينوي اعتزال كرة القدم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن موقف حسين عبدالغني لاعب أهلي جدة من الاستمرار في الفريق أو الاعتزال.

وكان برانكو قد تولى تدريب أهلي جدة مؤخرًا، بعد تولي أحمد الصائغ رئاسة النادي الراقي بالتذكية خلال الانتخابات التي أقيمت مؤخرًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن برانكو رفض اعتزال حسين عبدالغني الظهير الأيسر لأهلي جدة وطالب استمراره.

وأشارت التقارير أن المدرب الكرواتي وافق على تجديد عقد عبدالغني بعد رؤية بعض مبارياته مع الراقي خلال الفترة الأخيرة.

وانتشرت مؤخرًا بعض الأنباء حول نية حسين عبدالغني في اعتزال كرة القدم نهائيًا، خلال الوقت الحالي، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي.

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ويسعى الأهلي في الموسم الجديد للمنافسة على الألقاب بعد خروجه خالي الوفاض في الموسم الحالي، حيث ينافس فقط على دوري أبطال آسيا.