أول طلب من برانكو إيفانكوفيتش لمسؤولي الأهلي بشأن سوق الانتقالات

وجود رغبة لدى المسؤولين لدعم مراكز خط الدفاع ومركز صناعة الألعاب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

طالب المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب النادي الأهلي السعودي الجديد عدم التعجل في التعاقد مع لاعبين محترفين خلال الفترة الحالية.

تقارير مقربة من الراقي أشارت إلى أن برانكو طالب مسؤولي الأهلي بالتريث في البحث عن لاعبين جُدد من أجل تحديد احتياجات الفريق أولاً.

المدير الفني الجديد للراقي ينوي الوقوف على إمكانيات اللاعبين المحليين والأجانب المسجلين في قائمته عن قرب مع انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وجود رغبة لدى المسؤولين لدعم مراكز خط الدفاع ومركز صناعة الألعاب خلال الميركاتو الصيفي.

🗞️تقارير صحفية: عموري يقترب من التوقيع مع الهلال لمدة موسم واحد، وإدارة الهلال تشترط الكشف الطبي والتأكد من سلامة اللاعب قبل التوقيع معه. ✍️ pic.twitter.com/gtblLSjHwd — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 26, 2019

الأهلي يبدأ التحضيرات للموسم الجديد بشكل رسمي والتي حدد موعد عودة اللاعبين لها يوم السبت المقبل الموافق 29 من شهر يونيو الجاري.

يُذكر أن قائمة الأهلي تضم 7 محترفين، وهم عمر السومة وزميله اللاعب دجانيني تفاريس بجانب ثلاثي خط الوسط جوزيف دي سوزا واللاعب نيكولاي ستانسيو وكلاوديو بايزا بالإضافة لثنائي خط الدفاع باولو دياز وأديرلان سانتوس.