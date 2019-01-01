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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

برانديلي يكشف عن فريق كان رونالدو قريبًا منه في 2003

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البرتغالي كانت لتتغير مسيرته بأكملها
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد المدير الفني الإيطالي، تشيزاري برانديلي، مدرب جنوى الإيطالي الحالي، أنه كان قريبًا من تدريب البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2003.

ويأتي ذلك قبل يومين من استضافة جنوى ليوفنتوس ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وكان برانديلي يقترب من تدريب البرتغالي في بارما الإيطالي عام 2003، عقب رحيل الروماني أدريان موتو لصفوف تشيلسي الإنجليزي.

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وعلق مدرب إيطاليا الأسبق عن الصفقة التي لم تحدث: "لقد كان بعمر الـ18، وكان من الواضح القدرات الرائعة التي يمتلكها، لقد أخبرت المدير الرياضي أن يضمه بأسرع وقت".

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وكان سبورتينج لشبونة البرتغالي قد طلب 12.5 مليون يورو من أجل التخلي عن لاعبه الشاب حينها.

إلا أن مواجهة الفريق البرتغالي لمانشستر يونايتد الودية، وإعجاب السير أليكس فيرجسون والتصميم على ضمه، عجّل من بيع اللاعب لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وفرض جنوى في لقاء الدور الأول التعادل الإيجابي على يوفنتوس ليوقف سلسلة نتائج البيانكونيري الإيجابية، حيث فشل رونالدو في هز شباك الفريق الجريفوني حينها.

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