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براندلي كواس على أعتاب النصر الإماراتي

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تتحرك إدارة العميد حاليًا بكل قوة من أجل دعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية هولندية عن اقتراب إدارة نادي النصر الإماراتي من التعاقد مع اللاعب براندلي كواس لاعب منتخب كوراساو وفريق هيراكليس الهولندي.

التقارير الهولندية أشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ26 عامًا أصبح قريبَا من التوقيع مع نادي النصر مقابل 2,5 مليون يورو.

وتتحرك إدارة العميد حاليًا بكل قوة من أجل دعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي المُقبل من أجل العودة إلى منصات التتويج الموسم المُقبل.

وأوضحت التقارير الهولندية أن المفاوضات بين إدارة النصر واللاعب بلغت مرحلتها الأخيرة، وأن التوقيع الرسمي على انتقال كواس مسألة وقت.

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يُذكر أن كواس قد بدأ مسيرته الاحترافية في "إف سي فولندام" من 2012 إلى 2015 ثم لعب موسماً واحداً لنادي اكسيلسيور قبل التوقيع لفريقه الحالي هيراكليس إلى غاية 2020.

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