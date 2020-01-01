برازيلية : فابيو كاريلي يعود إلى الدوري السعودي من بوابة الاتحاد

المدير الفني السابق لنادي الوحدة

قالت تقارير صحفية برازيلية أن المدير الفني فابيو كاريلو قد يعود إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد خلال الفترة المُقبلة، بعدما خاض من قبل تجربة سابقة مع نادي الوحدة.

صحيفة "جلوبو" البرازيلية بحسب مصادرها قالت أن كاريلي المدير الفني السابق لنادي كورينثيانز البرازيلي، والذي تمت إقالته من النادي البرازيلي، أصبح مطلوبًا في نادي اتحاد جدة السعودي.

وأضافت الصحيفة أن كاريلي قد يحل بدلاً من المدير الفني الهولندي تين كات الذي تمت إقالته من قيادة العميد الاتحادي.

المزيد من الفرق

إدارة العميد الاتحادي قررت إقالة المدرب الهولندي تين كات بسبب سواء نتائج الفريق مؤخرًا، والتي كانت أخرها الخسارة أمام فريق ضمك بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وأوضحت تقارير أن الهولندي تين كات اشترط سداد جميع رواتبه حتى نهاية الموسم، والبالغة حوالي 800 ألف يورو لفسخ عقده.

وقالت الصحيفة أن مهمة مدرب الوحدة السابق لن تكون سهلة مع الاتحاد، خاصة وأن الأخير يُعاني من تواجده في مراكز الهبوط.

جروس في دائرة الخطر ضمن تغييرات منتظرة بالأهلي

العميد الاتحادي يحتل حاليًا المركز الثاني عشر بترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 19 نقطة جمعهم بعد 17 جولة.