براتو يدخل قائمة عظماء ليبرتادوريس وينفرد برقم خاص

الأرجنتيني سجل هدف تفليص الفارق لحامل اللقب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصبح الأرجنتيني لوكاس براتو، أفضل هداف حالي لبطولة كوبا ليبرتادوريس، عبر تاريخها، بعدما سجل فجر اليوم هدفًا بقميص ريفر بليت في شباك إنترناسيونال.

وحل ريفر بليت الأرجنتيني، حامل اللقب، ضيفاً على إنترناسيونال البرازيلي في إطار الجولة الثالث من دور المجموعات للمسابقة القارية.

وسجل هدفًا من ركلة جزاء ساهم في عودة فريقه في النتيجة وخطف التعادل من البرازيل بنتيجة 2-2.

👀🔝Para volver a ver: lo mejor del empate 2-2 entre @Internacional y @River

en el Grupo A de la #CONMEBOLLibertadores pic.twitter.com/e8z7zWC9xo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 4, 2019

ورفع براتو رصيده من الأهداف إلى 24 هدفًا أصبح بها أفضل هداف حالي في تاريخ المسابقة.

فجاءت أهدافه بقميص أتلتيكو منييرو البرازيلي 7 أهداف، يونفرسيداد دي كاتوليكا 6 أهداف، فيليز سارسفيلد الأرجنتيني 5 أهداف، ريفر بليت الأرجنتيني 6 أهداف.

ويتصدر القائمة التاريخية، الأكوادوري ألبرتو سبنسر، برصيد 54 هدفًا جاءت بقمصان بينارول الأوروجويائي وبرشلونة الأكوادوري.

ويعد براتو الأقرب لدخول قائمة أفضل 10 هدافين، ليقترب من مواطنيه، خوان كارلوس سانشيز ولويس أرتيمي برصيد 26 هدفًا لكل لاعب.