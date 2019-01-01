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كوبا ليبيرتادورس

براتو يدخل قائمة عظماء ليبرتادوريس وينفرد برقم خاص

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الأرجنتيني سجل هدف تفليص الفارق لحامل اللقب
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أصبح الأرجنتيني لوكاس براتو، أفضل هداف حالي لبطولة كوبا ليبرتادوريس، عبر تاريخها، بعدما سجل فجر اليوم هدفًا بقميص ريفر بليت في شباك إنترناسيونال.

وحل ريفر بليت الأرجنتيني، حامل اللقب، ضيفاً على إنترناسيونال البرازيلي في إطار الجولة الثالث من دور المجموعات للمسابقة القارية.

وسجل هدفًا من ركلة جزاء ساهم في عودة فريقه في النتيجة وخطف التعادل من البرازيل بنتيجة 2-2.

ورفع براتو رصيده من الأهداف إلى 24 هدفًا أصبح بها أفضل هداف حالي في تاريخ المسابقة.

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فجاءت أهدافه بقميص أتلتيكو منييرو البرازيلي 7 أهداف، يونفرسيداد دي كاتوليكا 6 أهداف، فيليز سارسفيلد الأرجنتيني 5 أهداف، ريفر بليت الأرجنتيني 6 أهداف.

ويتصدر القائمة التاريخية، الأكوادوري ألبرتو سبنسر، برصيد 54 هدفًا جاءت بقمصان بينارول الأوروجويائي وبرشلونة الأكوادوري.

ويعد براتو الأقرب لدخول قائمة أفضل 10 هدافين، ليقترب من مواطنيه، خوان كارلوس سانشيز ولويس أرتيمي برصيد 26 هدفًا لكل لاعب.

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