براتب أقل بنسبة 60%.. برشلونة يغلق ملف تمديد تعاقد سيرجي روبيرتو!

برشلونة اتفق مع سيرجي روبيرتو على تمديد التعاقد..

كشفت تقارير إسبانية عن موعد تمديد تعاقد نجم نادي برشلونة للاعبه المخضرم سيرجي روبيرتو بعد أن طالت مدة التفاوض.

ويحظى لاعب البلوجرانا بدعم كبير من قبل المدرب تشافي هيرنانديز الذي أصر على تواجده معه في الفترة القادمة لمساعدة الفريق في مشروعه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن برشلونة اتفق مع ممثلي اللاعب على إنهاء أمور التجديد يوم الجمعة القادمة.

ماذا عن تجديد روبيرتو؟

تم تأجيل التوقيع بضعة أيام بسبب جدول الرئيس جوان لابورتا، ولكنه سيتم أخيرًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

حيث استغرقت المفاوضات مع اللاعب وقتًا أطول من المتوقع، وبدا أنه مستعد لمغادرة النادي لفترة طويلة.

After many changes and twists, Sergi Roberto will finally sign his new deal with Barcelona later this week. The plan is to complete it on Friday, as per @tjuanmarti @relevo. 🇪🇸🤝 #FCB



New deal will be valid until June 2023 already approved by Xavi. ⤵️ https://t.co/6DwtyIXJyP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2022

ومع ذلك، فإن الضغط الذي مارسه تشافي هيرنانديز على إدارة النادي لتجديد عقده لسنة إضافية كان حاسمًا.

ويقدر مدرب برشلونة تعدد استخداماته، حيث يمكنه أن يلعب في مركز الظهير الأيمن أو في خط الوسط، وأيضًا لأجل فهمه للطريقة التي يلعب بها الفريق.

ومع ذلك، للحصول على صفقة جديدة، كان على سيرجي روبيرتو الموافقة على قبول راتب أقل بكثير، بحوالي 60٪ من صفقته الحالية.

ماذا قدم سيرجي لبرشلونة؟

نجم البلوجرانا هو أحد الشباب الصاعدين من أكاديمية برشلونة، وبقي مع الفريق الأول دون أن يغادر في أي مرحلة عمرية منذ الصغر.

وشارك سيرجي مع الفريق الكتالوني في 316 مباراة سجل من خلالها 12 هدفًا، فيما قدم 37 تمريرة حاسمة لزملائه.

اقرأ أيضًا..

ليفاندوفسكي فعلها أفضل من ميسي ورونالدو .. خماسيات شهيرة!

صيف السيدات وتيد لاسو ووثائقيات ممتعة .. أين تذهب حتى بداية الموسم الجديد؟

يناير الأسود .. 5 نقاط جعلته الخطوة الأولى في خسارة الاتحاد للدوري