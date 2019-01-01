براءة أحمد حمودي من قضية إيصال الأمانة

حكم نهائي ببراءة لاعب الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حصل أحمد حمودي، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، على براءة نهائية من تهمة إصدار إيصال أمانة بدون رصيد، لأحد وكلاء اللاعبين.

أحد وكلاء اللاعبين كان قد رفع دعوة قضائية على أحمد حمودي، والتي حملت رقم 7607 لسنة 2017.

وأعلن حمودي خلال تصريحات صحفية، عن انتهاء الدعوة القضائية بالبراءة النهائية من الضية خلال الساعات الماضية.

لجنة المسابقات تغرم الزمالك 40 ألف جنيه بسبب قيام جماهيره بتوجيه السباب لحكام المباراة 📃 pic.twitter.com/sernfnk4rP — جول مصر (@goaleg) March 27, 2019

أحمد حمودي كان متهمًا بالتوقيع على إيصال أمانة لأحد وكلاء اللاعبين، بقيمة 500 ألف جنيه مصري.

وانتقل أحمد حمودي للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2017 قادمًا من الباطن السعودي.

سبق لأحمد حمودي لعب لأندية سموحة وبازل السويسري والزمالك والباطن السعودي، قبل الانتقال للأهلي.