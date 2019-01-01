برئاسة شوبير - تشكيل لجنة لبحث مشاكل الدوري المصري

اتحاد الكرة يشكل لجنة لحل مشكلات الدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شكل هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، لجنة برئاسة أحمد شوبير نائبه، وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح، أعضاء المجلس، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، لحل مشاكل الدوري.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا، يعلن خلاله عن أن دور اللجنة سيكون الاستماع لمقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، وأيضًا الأندية.

ويسعى اتحاد الكرة للوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.

اللجنة ستبدأ عملها بداية من ظهر غدٍ الجمعة، من أجل الخروج بتوصيات ومقترحات لتفادي أي مشاكل بالدوري خلال الفترة المقبلة.

وشهد الموسم الجاري بالدوري المصري، الكثير من التأجيلات وعدم انتظام المسابقة، بسبب مشاركات الأندية الإفريقية والعربية.