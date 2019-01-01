بذكريات يعرفها الجميع.. أرقام ميسي أمام مانشستر يونايتد

تعرف على سجل ليونيل ميسي أمام مانشتستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تتجه الأنظار كلها صوب ليونيل ميسي قبل مواجهة برشلونة أمام مانشستر يونايتد، كالعادة كما تتوجه إليه في كل مكان يتواجد فيه.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على برشلونة غدًا الأربعاء في لقاء الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولا تعد هذه المواجهة هي الأولى لميسي أمام مانشستر يونايتد، وكذلك ليست الأولى له أمام الحارس الذي يعرف الطريق إلى شباكه جيدًا ديفيد دي خيا.

ويعرف ميسي الطريق إلى شباك دي خيا منذ أن كان حارسًا للروخيبلانكوس أتليتيكو مدريد قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وأمام الشياطين الحمر، شارك ليونيل ميسي في 4 مباريات بدأ أساسيًا في جميعهم، ولعب خلالهم 332 دقيقة كاملة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ أبريل ٢٠١٩

وكانت المواجهات الأربعة في دوري أبطال أوروبا، حيث لعب ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي نسخة العام 2008.

كما شارك في نهائيين للبطولة أمام مانشستر يونايتد أيضًا في 2009 و في 2011، وهما المواجهتان الأبرز له أمام الشياطين الحمر.

وسجل ميسي هدفين أحدهما في نهائي العام 2009 في الأوليمبيكو بالعاصمة الأيطالية، و الآخر في نهائي 2011 في ملعب ويمبلي.

بينما لم ينجح ميسي في تسجيل أية هدف في مواجهتي العام 2008، والتي تعادل برشلونة في ذهابهما، وخسر بهدف للا شيء في إيابهما.

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يذكر أن ليونيل ميسي يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب فيما يخص الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.