بديل فاجنر - بايرن ميونخ يضع قائمة المرشحين ومن بينهم فرنسي
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يسعى نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية في يناير تعويضًا لرحيل ساندرو فاجنر إلى الدوري الصيني.
فاجنر غادر بايرن ميونخ بعد عام واحد فقط ليرحل إلى الصين.
وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإنّ بطل الدوري الألماني آخر 6 مواسم يمتلك قائمة بمرشحين لخلافة فاجنر من بينهم مهاجم فرنسي.
وذكرت الإذاعة أنّ البافاري قد يتعاقد مع سباستيان هالر من فرانكفورت أو ألاسانا بليا من بروسيا مونشنجلادباخ بجانب إمكانية التعاقد مع جان فيليبي ماتيتا من ماينز أو جان كيفين أوجستين من لايبزيج.
احتفال الريمونتادا ✈️— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019
ماركة مسجلة باسم سيرجي روبيرتو ™️
( 📸 : IG\fcbarcelona) pic.twitter.com/9vn0YFJN9r
وأوضحت الصحيفة أنّ الفريق الألماني قد يضم مهاجم في آخر أيام سوق الانتقالات وفي حال فشل في إتمام الصفقة فسينتظر حتى الصيف.
جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ لا يمتلك سوى روبرت ليفاندوفسكي في مركز المهاجم.