بديل بيكيه موجود بالفعل .. برشلونة لن يتعاقد مع مدافع

مدافع برشلونة الشاب يجدد الأمل

يبدو أن برشلونة لن يعاني من أجل إيجاد مدافع جديد حيث أن مدافعه الشاب سيكون معوضًا لنجمه المصاب جيرارد بيكيه.

ويعاني من برشلونة من إصابات على مستوى خط الدفاع وخاصة الغياب المؤثر لجيرارد بيكيه الذي قد يغيب عن الفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم.

مع خطورة إصابة جيرارد بيكيه ومعاناة الفريق على مستوى الأداء الدفاعي في الآونة الأخيرة، تحتاج إدارة برشلونة الرياضية إلى التعاقد لاعب أو اثنين في أسرع وقت.

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ولكن يبدو أن مدافعه الشاب أوسكار مينجويزا سيكون الحل بالنسبة للفريق الكتالوني ولن يتعاقد مع أي مدافع في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

مشاركته مع الفريق في مباريات سابقة جعلت برشلونة يغير طريقة تفكيره والتي بدأت عندما أصيب جيرارد بيكيه.

السبب في ذلك هو أن رونالد كومان راضٍ عن أوسكار مينجويزا ويريد أن يعتمد عليه خلال الفترة المقبلة.

مما لا شك فيه أن الوضع الاقتصادي للفريق الكتالوني لن يسمح له بالتعاقد مع لاعبين جدد لذلك سيعتمد على لاعب الأكاديمية لتعويض غياب بيكيه.

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ومن جهته كشف رونالد كومان عقب مباراة دينامو كييف أنه من المرجح أن يغيب جيرارد بيكيه عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر. ولكنه سيعتمد على مينجويزا.