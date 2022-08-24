بديل السومة يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى الأهلي

صفقة الأهلي الجديدة تصل جدة اليوم

كشفت مصادر سعودية عن إجتياز لويس جرابان مهاجم نوتنجهام فورست السابق الفحوصات الطبية في لندن تمهيدًا لانتقاله رسميًا إلى نادي الأهلي السعودي.

اللاعب الجامايكي يستعد للانتقال إلى الراقي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الإنجليزي في يوليو الماضي.

الأهلي سيتعاقد مع اللاعب بناءّ على رغبة المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي، الذي طالب بسرعة التعاقد مع مهاجم صريح بعد رحيل المحترف السوري عمر السومة.

بديل السومة ينضم إلى الأهلي

السومة انضم إلى العربي القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار التقرير السعودي إلى أن جرابان سيتضم لصفوف الأهلي لمدة موسم واحد فقط.

وحسبما أفاد التقرير الذي نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فمن المنتظر أن يصل اللاعب إلى جدة اليوم الأربعاء للتوقيع على عقود انضمامه إلى قلعة الكؤوس.

يذكر أن الأهلي يلتقى مساء اليوم مع نادي القيصومة في إطار مباريات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى، الذي يظهر فيه الأهلي لأول مرة في تاريخه.