بديل السومة.. أولوية سيبولدي في ميركاتو الأهلي

هبوط الراقي إلى دوري يلو يغير كل الحسابات

طالب روبرت سيبولدي مدرب الأهلي السعودي إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع مهاجم صريح خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشددًا على ضرورة تعويض السوري عمر السومة الذي أعير إلى العربي القطري لمدة موسم.

وكان هبوط الأهلي بشكل مفاجئ إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو" قد تسبب في مشكلات عديدة داخل الفريق، أبرزها رحيل نجوم الفريق وعلى رأسهم السومة الذي يعد أهم مهاجم لعب للأهلي خلال السنوات الأخيرة وفقدانه ليس بالشيء السهل بالنسبة لكتيبة "الراقي".

سيبولدي يريد أن يدعم الفريق في خانة الهجوم قبل أي موقع آخر في الملعب، وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية.

وأفادت بعض المصادر الصحفية مؤخرًا بأن إدارة الأهلي تضع المدافع في أولوياتها بعد التعاقد مع التونسي يوسف العبدلي.

لكن سيبولدي يعد مهاجمًا ثانيًا أو جناحًا بالنسبة لسيبولدي الذي يستهدف مهاجمًا رأس حربة يحسم المسائل التهديفية بدرجة كبيرة في الموسم المقبل الذي يريد الأهلي أن يهرب فيه من دوري "يلو" ويعود إلى موقعه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجدير بالذكر أن إدارة التعاقدات بالأهلي تستعد لإبرام الصفقة الهجومية التي يستهدفها سيبولدي، بغية أن يلتحق المهاجم الجديد بصفوف الفريق في التدريبات خلال الأيام المقبلة والتي تقام بمدينة جدة.