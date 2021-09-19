"بدو كالأطفال!".. روي كين يفتح النار على توتنهام بعد الخسارة من تشيلسي

نجم مانشستر يونايتد السابق ينتقد من جديد توتنهام بعد خسارة ديربي لندن من تشيلسي..

ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها روي كين النجم السابق لمانشستر يونايتد أداء توتنهام، ولكن ظهر عليه الغضب الشديد بعد انتهاء مباراة السبيرز ضد تشيلسي اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى الفريقان في ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، حيث فاز تشيلسي بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال روي كين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "أعتقد أن تشيلسي كان ممتازًا، نحن نعرف ما يدور حوله، الجودة الحقيقية والكثير من الطاقة والرغبة، كانت مباراة رجال أمام أطفال".

تشيلسي يتجاوز توتنهام بثنائية ودي خيا يهدي مانشستر يونايتد الفوز

وأضاف: "لا أستطيع أن أصدق مدى ضعف توتنهام، يمكن أن يكون لديك يومًا تعاني فيه من التراجع وتخسر الجودة، ولكن كان هناك نقص في الجودة، كما رأينا في الهدف الثاني لتشيلسي وربما الثالث، وربما كل الأهداف".

وواصل: "المباراة مدتها 90 دقيقة، أدى توتنهام بشكل جيد في الشوط الأول، على مدار المباراة تمر بفترات صعبة، وعليك البقاء على قيد الحياة، عليك البقاء في اللقاء، كان لدى تشيلسي فريق رائع، حتى مع البدلاء، كان هناك جودة خالصة".

وأردف: "ليس لدي مشكلة مع كون توتنهام يفتقر إلى الجودة، حتى لغة هاري كين اليوم، وأدائه اليوم، يا إلهي! أنا غاضب جدًا من رؤية توتنهام بهذا الشكل".

زاختتم: "لا يقوم لاعبو توتنهام بالأساسيات، أتحدث عن قتال اللاعبين وأن تضع جسمك على المحك، هذا يأتي من الداخل، ويمكننا أن ننتقد ربما المدرب والكثير من الأشياء الأخرى، ولكن عليك أنت كلاعب الحصول على الكرة، وأن تعمل على إيقاف تسديدات الخصم، وهكذا".

جدير بالذكر أنّ توتنهام خسر آخر مباراتين واستقبل 6 أهداف كاملة بعد أن نجح في الخروج من أول 3 مباريات بثلاث انتصارات دون استقبال أي هدف.