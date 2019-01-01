بدون نيمار.. البرازيل تسقط في فخ التعادل أمام متذيل المونديال!

البرازيل تتعادل وديًا أمام منتخب بنما استعدادًا لخوض مباريات كوبا أمريكا

فيسبوك تويتر محمد عماد

سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بنما في المباراة الودية التي استضافها ملعب الدراجاو في البرتغال والتي انتهت بهدف لكل منتخب.

منتخب السيلساو دخل المباراة محرومًا من نجمه الأبرز نيمار، ليعتمد على نجومه الآخرين أبرزهم كوتينيو وكاسيميرو.

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تقدم منتخب البرازيل أولًا عن طريق اللاعب لوكاس كويلهو في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر المباراة.

لم تدم فرحة منتخب السامبا بالتقدم طويلًا، حتى عادل منتخب بنما النتيجة عن طريق اللاعب أدولفو ماتشادو في الدقيقة السادسة والثلاثين.

حاول منتخب البرازيل بطل كأس العالم خمس مرات التقدم مرة أخرى وتحقيق الفوز، ولكن دفاع منتخب بنما وحارسه كانا بالمرصاد، ليحقق منتخب بنما متذيل ترتيب المنتخبات التي شاركت في كأس العالم روسيا 2018 المفاجأة بالتعادل مع البرازيل.

يذكر أن البرازيل تستعد لاستضافة بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام خلال الصيف المقبل.