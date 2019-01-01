بدون كيبا - تشيلسي يُشعل صراع الأبطال بثنائية في توتنهام

انتصار هام قد يجعل الأمور مفتوحة للمنافسة على مقعدين بدلاً من مقعد واحد بدوري أبطال أوروبا

تمكن تشيلسي من تخطي أزماته المتلاحقة، بتحقيق فوزاً ثميناً على توتنهام في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

المباراة جمعت بين البلوز وسبيرز في ديربي لندني جديد مساء اليوم الأربعاء، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

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المدرب ماوريسيو ساري قرر معاقبة حارسه كيبا، بعد رفضه التغيير بنهائي كأس الرابطة الذي خسره تشيلسي من مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

واعتمد الإيطالي على زميله ويلي كاباييرو بحراسة المرمى، وجاء التشكيل معتاداً بتواجد إدين هازارد، جونزالو هيجواين وبيدرو رودريجيز.

وعلى الجانب الآخر لعب توتنهام بعد سلسلة من التعثرات كان آخرها الخسارة من بيرنلي، ويقود هجومه هاري كين ومن خلفه سون هيونج مين وإريكسن.

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السيطرة والاستحواذ من نصيب توتنهام في معظم فترات المباراة، ولكن الفاعلية الهجومية كانت من نصيب تشيلسي.

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

الشوط الأول مر دون وجود فرص محققة للتسجيل، باستثناء كرة جونزالو هيجواين التي ارتطمت بالعارضة.

وبالشوط الثاني نجح بيدرو رودريجيز في افتتاح التسجيل لصالح تشيلسي في الدقيقة 57، ليضع فريقه بالمقدمة.

وفي الوقت الذي حاول فيه توتنهام الهجوم من اجل تعديل النتيجة، جاءت الضربة من مدافع كيران تريبييه.

الدولي الإنجليزي سجل الهدف الثاني لتشيلسي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 84، ليقتل أي فرصة ممكنة للضيوف من أجل العودة.

الفوز يشعل صراع الأربعة الكبار، حيث يحتل تشيلسي المركز السادس بـ53 نقطة، ومن قبله مانشستر يونايتد 55 وأرسنال 56 وتوتنهام 60 نقطة.