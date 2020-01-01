بدون رونالدو.. البرتغال تسحق كرواتيا وفرنسا تفوز على السويد بأقل مجهود

نتائج متوقعة..

سحق منتخب البرتغال ضيفه منتخب كرواتيا بأربعة أهداف لهدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدراجاو في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.

وشهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو عنها نظرًا لإصابته بتورم في القدم اليُمنى بعد لسعة نحلة، إلا أن ذلك لم يُعق كتيبة فيرناندو سانتوس عن تحقيق انتصار ضخم على وصيف بطل العالم.

جواو كانسيلو كان من افتتح التسجيل في الدقيقة 41 من تسديدة أقل ما توصف بالرائعة، ثم أحرز ديوجو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 58، ووضع جواو فيليكس الثالث في الدقيقة 70 .

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وأحرز بيتكوفيتش هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة التسعين للضيوف، لكن لم يهنأ الكرواتيون كثيرًا بهذا الهدف، فأحرز أندري سيلفا الرابع في الدقيقة 94.

ولحساب نفس المجموعة والجولة تمكن منتخب فرنسا من التفوق على مضيفه السويد بهدف نظيف، في مباراة أقيمت على ملعب فريندز آرينا بالعاصمة ستوكهولم.

هدف المباراة الوحيد أتى بمهارة فردية لكيليان مبابي، ليتقاسم الفرنسيون الصدارة مع زملاء رونالدو مع تفوق البرتغال بفارق الأهداف.

فرنسا سوف تلتقي مع كرواتيا في ستاد دو فرانس يوم الثلاثاء، بينما ترتحل البرتغال لمواجهة السويد بنفس اليوم في فريندز آرينا.

وفي مجموعة أخرى، أدرك منتخب إنجلترا فوزًا صعبًا من فم آيسلندا بهدفٍ نظيف أتى عبر رحيم ستيرلينج من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، في مباراة شهدت طرد لكيليان ووكر من الإنجليز وإينجي إنجاسون من أصحاب الأرض.

وبنفس المجموعة انتصر منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين على مضيفه الدنمارك، الهدف الأول أتى عبر جيسون ديناير، والثاني أتى عبر دريس ميرتينس.

بهذه النتائج تتصدر بلجيكا المجموعة بفارق الأهداف عن إنجلترا، على أن يلتقي منتخب الأسود الثلاثة بالدنمارك، بينما زملاء لوكاكو بآيسلندا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية.