بدلًا من التعاقدات.. هل يجد ريال مدريد الحل في أوديجارد؟

هل يسير ريال مدريد على خطى تشيلسي ويستعيد مارتن أوديجارد؟

يبدو ريال مدريد في الوقت الحالي أكثر تماسكًا وقوة من تلك الحالة التي بدأ بها الموسم، يتصدر الدوري الإسباني مناصفة مع برشلونة ويحقق الفوز مباراة تلو الأخرى، ويصل إلى المباراة الخامسة تواليًا بشباك نظيفة.

ولكن على الرغم من توفر البدائل لزين الدين زيدان، إلا أن اللياقة البدنية قد تكون العامل الخائن مع تقدم المباريات والمنافسة على أكثر من جبهة، مودريتش لن يكون أساسيًا طوال الموسم، وكروس بالطبع سينهك عاجلًا أم آجلًا، وهازارد ليس في كامل لياقته، وريال مدريد سيحتج إلى لاعب يدور الكرة بنفس الجودة التي يدورها بها هؤلاء، إذًا من الحل؟ لا تبحث في سوق الانتقالات طويلًا ما دمت تمتلك لاعبًا معارًا يدعى مارتن أوديجارد.

في الموسم الحالي وعلى الرغم من الأداء المتوسط أو ما هو أقل من ريال سوسيداد، إلا أن مارتن أوديجارد استطاع خطف الأنظار بقوة بأدائه المميز، وبإتقاذه للفريق في أكثرمن مناسبة سواء بالتسجيل أو الصناعة، أو دون هذا وذاك حتى، لمسته فقط تعطي الكثير من الحلول.

خلال السنوات الماضية رحل أوديجارد في أكثر من إعارة، ارتحل في هولندا ولم يجد نفسه، ربما قام بأشياء مميزة ولكن لم يخض تجربة حقيقية تبرز استعداده لارتداء قميص ريال مدريد في الوقت الحالي، احتاج إلى أن يمر على عتبة الليجا من أجل التأكد من جاهزيته، وعلى ذلك قرر ريال سوسيداد استعارته مطلع الموسم الحالي، وهو يعلم تمامًا أن ريال مدريد يبحث عن خطوة مماثلة ولن يمانع في ذلك.

بالفعل انضم الموهوب النرويجي إلى ريال سوسيداد وبدأ معهم الموسم، وبعمر 20 عامًا فقط تألق لم ينتظر الكثير ليبدي تألقه ولمساته الفريدة، ويصبح حديث الكثيرين من المهتمين بالدوري الإسباني.

أوديجارد حتى الآن نجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف في 11 مباراة، ولديه أرقام مميزة بالنسبة لإحصائيات التمرير القصير والطويل والقدرة على صناعة الفرص، كما خطف الأعين بلمساته الفريدة والمحببة لعشاق كرة القدم بعيدًا عن الأرقام وألوان القمصان.

وفي الوقت الحالي، يبدو ريال مدريد في حاجة إلى صانع ألعاب بهذه المواصفات، وخلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، كان ريال مدريد قريبًا من التعاقد مع دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام، وواصل مفاوضاته مع جوهرة زيدان بول بوجبا الذي رفض مانشستر يونايتد التفريط فيه، بل أنه في الأيام الأخيرة ارتبط ريال مدريد أيضًا بالدولي البرتغالي برونو فيرنانديز.

السؤال هنا ليس هل يحتاج ريال مدريد هذه الأسماء أم لا، ولا هل يستطيع ريال مدريد تحمل نفقاتهم في الوقت الحالي وبعد التعاقد مع هازارد والبقية في الميركاتو الماضي أم لا، السؤال هو لماذا تبحث عن صانع ألعاب يكلفك ملايين اليوروهات وأنت تمتلك أوديجارد، صاحب الـ 20 عامًا والذي سيأتيك بمجرد أن تنتهي إعارته.

من الممكن أن يقوم ريال مدريد بقطع الإعارة مبكرًا، هذا احتمال وارد، ولكن بالنظر إلى الصورة في الوقت الحالي، ومع تألق فريديريكو فالفيردي الذي نال ثقة زيدان، يبدو ريال مدريد مكتفيًا فيما يخص وسط الملعب، وعلى ذلك فإن عودة أوديجارد من المنتظر أن تكون الموسم المقبل، اللاعب قد وصل إلى المستوى الذي يؤهله للعب في الفريق الملكي ولا مبرر للانتظار أكثر من ذلك، ولا سبيل للتفريط في موهبة كتلك بالطبع بعد سنوات من الاعتناء به، هذه ورقة شابة يمكن الاعتماد عليها في المشروع المستقبلي، رفقة فينيسيوس ورودريجو والبقية.

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في النهاية لا يهم موعد عودة أوديجارد إلى ريال مدريد، المهم أنه يجب أن يعود عاجلًا أم آجلًا، ولا يجب أن تتأخر عودته كثيرًا، ومن المحرم تمامًا التفريط في خدماته، هذه هي الخلاصة التي لا يختلف عليها اثنان.