بدلاء ليفربول يتخطون ميتييلاند بصعوبة في دوري الأبطال

يورجن كلوب أراح الثلاثي الهجومي أمام الفريق الدنماركي

نجح فريق ليفربول في مواصلة انتصاراته بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ضيفه الدنماركي ميتييلاند بهدفين نظيفين، بالجولة الثانية من البطولة.

الريدز دخلوا هذا اللقاء، طمحاً في استمرار المسيرة الأوروبية الناجحة، بعد الفوز الصعب على أياكس أمستردام بالجولة الأولى.

المدرب يورجن كلوب قرر إجراء بعض التغييرات على تشكيل فريقه، كان أهمها في خط الهجوم، حيث اعتمد على ديوجو جوتا وديفوك أوريجي وشيردان شاكيري على حساب ساديو ماني ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

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التغييرات التي أجراها كلوب أثرت بشكل كبير جداً على مستوى فريقه، حيث كانت الصورة باهتة إلى حد كبير في الشوط الأول من المباراة.

ليفربول تلقى ضربة صادمة في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، بخروج فابينيو متأثراً بعد تعرضه للإصابة، مما يثير مخاوف كلوب، خاصة لغياب فيرجيل فان دايك حتى نهاية الموسم.

الأنباء السارة كانت في الدقيقة 55، عندما أحرز البرتغالي جوتا هدف التقدم لأصحاب الأرض، ليوفر الكثير من المجهود على فريقه.

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كلوب اتجه بعد الهدف لإجراء بعض التبديلات، بخروج أوريجي وجوتا ومينامينو، ونزول صلاح وماني وفيرمينو من أجل تنشيط الخط الأمامي، لينجح الفريق في تسجيل الهدف الثاني عن طريق صلاح من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

النتيجة تضع ليفربول على صدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، ثم أتالانتا بالمركز الثاني بـ4 نقاط، وأياكس المركز الثالث بنقطة وحيدة ثم ميتييلاند بدون نقاط.