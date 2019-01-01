بدعوة من ليجانيس - وفد اتحاد طنجة المغربي يحضر مواجهة ريال مدريد

اتفاقية تعاون مشترك مزعم عقدها بين الناديين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يحضر وفد من نادي اتحاد طنجة المغربي برئاسة عبد الحميد أبرشان، مواجهة ليجانيس الإسباني أمام ريال مدريد الإسباني، بدعوة خاصة من الأول.

المباراة من المقرر أن تقام مساء اليوم الإثنين، على الملعب البلدي دي بوتاركي، ضمن الجولة الـ32 بالدوري الإسباني.

وفد النادي المغربي يضم بجانب أبرشان، كلًا من نائبه رشيد حسني، والكاتب العام ربيع الملوع وأمين المال ورشيد بلمختار.

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ووفقًا لموقع "البطولة" المغربي فإنه من المقرر أن تعقد جلسة عقب المباراة بين مسؤولي الناديين، لمناقشة بنود اتفاقية تعاون مشترك، سيتم توقيعها خلال الصيف المقبل.

وأوضح الموقع أن الاتفاقية ستعزز التعاون بين الجانبين، بجانب إقامة لقاء ودي بين الفريقين في أواخر يوليو المقبل على ملعب طنجة الكبير.

يذكر أن نادي ليجانيس يلعب له الثنائي المغربي يوسف نصيري ونبيل الزهر، ويحتل المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة.