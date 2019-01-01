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بدعوة من سولشار - جوسيبي روسي يعود لمانشستر يونايتد!

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روسي زامل سولشار من 2004 وحتى اعتزاله في مانشستر يونايتد

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تشير بعض التقارير إلى اقتراب المهاجم الإيطالي المخضرم، جوسيبي روسي، من العودة إلى مانشستر يونايتد.

وسيتدرب الإيطالي مع الشياطين الحمر، بعدما تلقي دعوة من المدير الفني للفريق، النرويجي أولي جونار سولشار.

وتزامل الثنائي في صفوف الشياطين الحمر، عندما ارتدى روسي قميص الفريق في الفترة من 2004 وحتى 2007.

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وتواجد روسي في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استعادة لياقته البدنية، للانضمام لفريق جديد في سوق الانتقالات الحالية، بعدما انتهى تعاقده مع جنوى بنهاية الموسم الماضي.

وكان روسي قد واجه عقوبة الإيقاف من الاتحاد الإيطالي، بسبب تعاطيه منشطات، إلا أنه نفى الأمر مؤكدًا أنها قد تكون ضمن العلاج الذي حصل عليه للتعافي من إصابته.

وسجل روسي 4 أهداف في 14 ظهور بقميص الشياطين الحمر خلال 3 مواسم، خرج خلالها مرتين على سبيل الإعارة لنيوكاسل وبارما.

ولعب روسي البالغ 31 عامًا، لأندية فياريال وسيلتا فيجو وليفانتي في إسبانيا، وكذلك فيورنتينا وجنوى بإيطاليا، لكنه عانى من إصابات عديدة عطلت مسيرته.

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