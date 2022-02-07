بدعم سعودي .. إسبانيا والبرتغال يتصدران المشهد لاستضافة كأس العالم 2030

كشفت تقارير صحفية أن ملف استضافة كأس العالم 2030 أصبح قريبًا من إسبانيا والبرتغال، اللذان يطمحان في الحصول على البطولة بشكل مشترك.

الملف المونديالي اقترب للدولتين الأوروبيتين وذلك بعد خروج المملكة المتحدة من المنافسة، حيث أصبحت تركز جهودها على استضافة بطولة أمم أوروبا 2028 مع أيرلندا.

وبحسب تقرير صحفي أعدته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي طلب من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 اتحادًا أن يكون هناك ترشيح واحد فقط لمنظم بطولة كأس العالم.

حيث يرى أن مجهودات لويس روبياليس وفرناندو جوميز، رئيسا الاتحاد الإسباني والبرتغالي على التوالي، قد أثمرت.

لماذا تقترب الأمور من إسبانيا والبرتغال؟

التقرير يشير بأن ترشيح إسبانيا والبرتغال هو الخيار الوحيد أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتنظيم كأس العالم 2030.

حيث يتم ضمان دعم الاتحادات الأوروبية البالغ عددها 55 اتحادًا، وهو أمر أوضحه ألكسندر تشيفرين في مناسبات مختلفة حيث قال: "نحن يجب أن يكون لدينا ترشيح وسيكون الدعم شاملاً".

وبذلك تضمن إسبانيا والبرتغال وجود الدعم القاري، حيث يظل هذا هو الملف الأوروبي الوحيد المتواجد على الساحة بعد تراجع المملكة المتحدة عن الفكرة.

وأظهر كل من رؤساء الدولتين وحكومتي إسبانيا والبرتغال دعمهما المطلق للمشروع منذ البداية ويعتبرونه فرصة عظيمة لكلا البلدين، اقتصاديًا ورياضيًا واجتماعيًا.

دعم سعودي ومنافسة لاتينية

بالإضافة إلى الدعم الأوروبي، وافقت الاتحادات العربية أيضًا على العرض الأيبيري بفضل حضور كأس السوبر الإسباني في السعودية، خلال أسبوع التواجد في الرياض.

فعمل لويس روبياليس وفريقه بجد وتحصلوا على التأييد السعودي في السباق الذي ينتهي العام المقبل، حيث أن التعاون المشترك بين إسبانيا والسعودية يوجد بينهم الدعم المتبادل.

وعلى صعيد آخر فيبدو أن هناك منافسة لاتينية لملف استضافة كأس العالم 2030، حيث أعلنت الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي نيتهم للترشح.

بالإضافة إلى بلد آسيوي آخر وبلد إفريقي آخر، لكن لم يقدم أي منهم ترشيحه رسميًا، وعليهم اتخاذ قرار رسمي في غضون عام.

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