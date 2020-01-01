بدر المطوع: أتمنى فوز النصر بالدوري السعودي.. وهذا موقفي من التحكيم

النصر يحتل وصافة الدوري السعودي

تحدث الكويتي بدر المطوع نجم النصر السعودي والقادسية الكويتي الحالي، عن العالمي ومنافسته على بطولات السعودية في الموسم الحالي.

بدر المطوع يعد من أبرز اللاعبين العرب خلال السنوات الماضية، وقدم الكثير للنصر السعودي أثناء تواجده في صفوف العالمي والقادسية الكويتي.

وقال فهد المطوع في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى تحقيق النصر للبطولات خلال الموسم الحالي من المنافسات سواء محليًا أو آسيويًا بدوري الأبطال".

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وأردف نجم النصر السعودي السابق: "لا أهتم بالتحكيم السعودي ومن يقدم له المجاملة سواء للهلال أو النصر، الأهم بالنسبة لي هو تحقيق النصر البطولات".

وتابع المطوع: "التعاون استحق ركلة جزاء أمام الهلال بكل تأكيد، أنا لست حكمًا أو خبيرًا، ولكن يد لاعب الهلال منعت الكرة من الدخول في المرمى".

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واختتم لاعب القادسية الكويتي: "أتمنى تتويج النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ولكن سنبارك في النهاية لصاحب اللقب فهو الذي سيستحقه".

النصر يأتي في الوصافة برصيد 42 نقطة، خلف الهلال صاحب القمة برصيد 47 نقطة بعد مرور 20 جولة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.