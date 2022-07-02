بدأ المفاوضات .. الأهلي يختار مدربًا عربيًا لقيادته في دوري يلو

الأهلي لم نجح في تفادي المصير الأسود

بدأت إدارة النادي الأهلي بقيادة ماجد النفيعي التخطيط للموسم القادم الذي سيقضيه الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد حلوله في المركز الـ15 من جدول ترتيب دوري المحترفين لموسم 2021-2022 وهبوطه.

الصحفي سالم آل كليب أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الفريق الجداوي استقر على اسم المدرب الذي سيقوده في دوري يلو وهو التونسي فتحي الجبال الذي سبق وقاد الفتح للفوز بلقب دوري المحترفين عام 2013.

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آل كليب أشار إلى أن المفاوضات بدأت بالفعل بين الطرفين لكن دون الكشف عن مدى تطورها أو موقف المدرب التونسي من العرض الأهلاوي.

الأهلي كان قد بدأ الموسم الأخير تحت قيادة الألباني بيسنيك هاسي وقد أقاله في مارس لسوء النتائج وعين روبرتو سيبولدي بدلًا منه لكن الوضع لم يتحسن أبدًا وانتهى المطاف بهبوط الفريق لدوري يلو.

الجبال يمتلك خبرة كبيرة في الدوري السعودي من خلاله عمله في دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى لمدة تقترب من 20 عامًا، وقد بدأ كمساعد مدرب مع نادي سدود عام 2003 وبعدها أصبح مديرًا فنيًا للعديد من الأندية مثل نجران والنجمة والحزم وهجر لكن نجاحه الأكبر يبقى مع الفتح.

صاحب الـ59 عامًا قاد الفتح للصعود لدوري المحترفين عام 2009 وبعدها بـ4 سنوات حقق معه الإنجاز الإعجازي بالفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين ومن ثم كأس السوبر بهزيمة الاتحاد.

الجبال سبق له أن عمل مع الأهلي لمدة قصيرة جدًا، حيث قاده في مباراتي دور الـ16 أمام السد القطري من دوري أبطال آسيا 2018 بالإعارة من الفتح، وقد عاد لناديه بعد أن تعادل في المواجهة الأولى 2-2 وخسر الثانية 2-1 ليُودع البطولة.