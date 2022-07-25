"بداية معسكر الاتحاد محبطة لجماهيره!"

العميد بدأ معسكره في النمسا في 23 من يوليو الجاري

أعرب الإعلامي الرياضي الاتحادي عثمان أبو بكر مالي عن تخوفه من استعدادات العميد للموسم الجديد، واصفًا انطلاقة معسكر النمسا بـ"المحبطة" للجماهير.

العميد بقيادة جديدة في الموسم الجديد:

رغم الانطلاقة الرائعة للنمور في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي جعلتهم يهيمنون على صدارة جدول الترتيب حتى الجولات الأخيرة إلا أنهم خسروا اللقب في النهاية.

خسر العميد الصدارة قبل النهاية بجولتين فقط في ظل نزيف النقاط الذي عانى منه، ليهدي اللقب للهلال، الذي حافظ عليه للموسم الثالث على التوالي.

هذه الخسارة دفعت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لعدم تجديد عقد المدرب الروماني كوزمين كونترا، والتعاقد مع البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي.

لماذا يشعر أبو بكر بالإحباط من معسكر النمسا؟

العميد بدأ معسكره الإعدادي للموسم الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق في 25 من أغسطس المقبل، قبل يومين، وسيستمر حتى 13 من الشهر ذاته.

لكن بدأ المعسكر باللاعبين المحليين فقط، في ظل عدم الانتهاء من استخراج التأشيرات الخاصة بالأجانب، وهذا الأمر ما أشعر أبو بكر بالإحباط، في ظل قصر مدة المعسكر.

وكتب أبو بكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بداية غير مشجعة لمعسكر الاتحاد في النمسا، المعسكر بدأ فقط بعدد 18 لاعبًا من 27 لاعب، لم يكتمل المعسكر لعدم التحاق عدد من اللاعبين الأجانب ويبدأ وصول بعضهم اليوم والسبب عدم إكمال استخراج تأشيرة الدخول إلى البلد".

وأضاف: "قصر مدة المعسكر يجعله بداية محبطة لكثير من الجماهير المتفائلة".

بداية غير مشجعة لمعسكر #الاتحاد_في_النمسا

المعسكر بدأ فقط بعدد ١٨ لاعبا من ٢٧ لاعب.

لم يكتمل المعسكر لعدم التحاق عدد من اللاعبين الأجانب ويبدأ وصول بعضهم اليوم والسبب عدم إكمال استخراج تأشيرة الدخول إلى البلد

قصر مدة المعسكر يجعله

بداية محبطة لكثير من الجماهير المتفاءله#الاتحاد https://t.co/eo6nh8NXqa — عثمان ابوبكر مالي (@othmanmali) July 25, 2022

يذكر أن العميد يخوض عدد من الوديات خلال معسكر النمسا أمام فيورنتينا الإيطالي في 31 من يوليو الجاري ثم ريد بول سالزبورج النمساوي في السابع من أغسطس المقبل، وأخيرًا مواجهة الوحدة الإماراتي في 12 من الشهر نفسه، فيما ستقام الودية الرابعة بجدة، لكن لم يتحدد طرفها الثاني بعد.