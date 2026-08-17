وسط توقعات بنسخة أكثر تنافسية، تنطلق منافسات موسم 2026-2027، حيث ينتظر الأندية الكبار، منافسات أكثر حدة مع الفرق العملاقة الطامحة لمعانقة اللقب الأهم في المملكة العربية السعودية، وكذلك الفرق الصاعدة والوافدة على البطولة.

حامل اللقب يدخل الموسم، بمعنويات عالية، مع مدرب جديد، بعدما نجح في رفع كأس الدوري الموسم الماضي، لأول مرة منذ 7 سنوات.

الحفاظ على اللقب، لن يكون سهلًا، حيث هناك الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة وصاحب التاريخ والعراقة في الدوري بكتيبة من النجوم والمواهب، سطرت تاريخًا كبيرًا.

الأندية التاريخية في الدوري لن تترك المنافسة، فمع الصفقات الجديدة والتعاقدات الكبيرة، والإرث الضخم الذي يحميه قاعدة جماهيرية كبيرة تضمن مشاهدة ممتعة ومثيرة.

وبالحديث عن الإرث والتاريخ، فهناك فالفولين من أرامكو منذ أكثر من 160 عامًا، أساس قوي يمكنك الاعتماد عليه مهما تغيرت الظروف.

فالفولين من أرامكو حاضرة معكم هذا الموسم، العلامة الأصلية لزيت المحركات، بخبرة تمتد لأكثر من 160 عامًا من الابتكار والأداء.

موسم جديد، وأداء يواصل إثبات نفسه من جيل إلى جيل.

تحديات الدوري تتمثل في عودة النجوم الدوليين مؤخرًا من المشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا 2026، وغياب أسماء بارزة عن بداية الموسم، فضلًا عن التوقفات التي تنتظر المسابقة، بسبب البطولات الدولية.

اختبارات شاقة في انتظار اللاعبين المشاركين، بين التوقفات الدولية، وإقامة البطولة القارية للمنتخبات وكذلك ارتفاع عدد الأندية المشاركة أسيويًا حيث يشارك ستة أندية في البطولات القارية.

أما سباق الحذاء الذهبي في انتظار صراع جديد بين "وحوش" الدوري السعودي، بعد توافر عدد كبير من النجوم والمواهب الهجومية القادرة على تحطيم الأرقام القياسية ودك شباك الخصوم.



