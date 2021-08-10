بداية كارثية .. راموس ينتظر شهرين للعب بجوار ميسي

الإصابة تطارد النجم المخضرم

صدمة قوية تلقاها النجم الإسباني سيرخيو راموس، بعدما تأكد غيابه عن باريس سان جيرمان لمدة تصل إلى شهرين.

راموس انتقل إلى النادي الفرنسي في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المدافع المخضرم لم يظهر حتى الآن بقميص باريس، بسبب معاناته من إصابة قوية في الفخذ، أبعدته عن التدريبات التحضيرية للموسم الجديد والجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

صحيفة "Le Parisien" الفرنسية أكدت أن راموس يعاني من حلقة جديدة بالمشاكل الجسدية التي عانى منها في الأشهر الأخيرة من مسيرته مع ريال مدريد.

وأشارت إلى أن اللاعب خضع إلى فحص شامل بمعرفة الجهاز الطبي لباريس، وتبين أنه سيحتاج إلى فترة طويلة من أجل التعافي.

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ليونيل ميسي لاعبًا في باريس سان جيرمان.✅ pic.twitter.com/j39Ych7QjG — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2021

وأوضحت أن اللاعب يعاني من إصابة في الفخذ وسيغيب لمدة شهرين عن الفريق، في ضربة قوية للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وسيعني غياب راموس هذه المدة عن باريس، انتظاره فترة أطول من أجل مجاورة ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، والذي يعتبر أحدث الوافدين لقلعة نادي العاصمة الفرنسية.

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يذكر أن راموس لعب 5 مباريات فقط خلال عام 2021 بسبب الإصابة، وهو ما أدى إلى غيابه عن منتخب إسبانيا في يورو 2020.