بداية غير مطمئنة.. فوز بشق الأنفس لمصر على أنجولا بتصفيات كأس العالم

مجرد بداية..

فاز منتخب مصر على ضيفه الأنجولي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

المباراة بدأت بخطورة كبيرة لمنتخب أنجولا على مرمى الشناوي، ارتدت بركلة جزاء كسبها أحمد فتوح، ونجح محمد مجدي قفشة في تحويلها إلى الشباك.

بعد ذلك ظهر الضيوف في أكثر من كرة خطيرة في الشوط الأول على وجه التحديد، في مقابل غياب هجومي شبه تام لمصر باستثناء فرصة واحدة عبر أحمد سيد زيزو.

مصر تحسنت بعض الشيء في الشوط الثاني مع تراجع أنجولا، وكاد محمد شريف أن يقتل المباراة بهدف ثانٍ لولا تألق حارس مرمى الضيوف.

في كل الأحوال، كانت الغلبة مع صافرة النهاية لصالح الفراعنة، ليبدأوا المشوار نحو حلم العودة إلى المونديال بانتصار ثمين قبل مواجهة الجابون يوم 5 سبتمبر خارج الديار.

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وغاب عن مباراة أنجولا محمد صلاح بسبب رفض ليفربول إرساله إلى مصر باعتبارها أحد الدول من القائمة الحمراء بالنسبة لبريطانيا فيما يتعلق بفيروس كورونا.

ويتوقع أن يلحق صلاح وكذلك نجم آرسنال محمد النني بالجابون لعدم وجودها في القائمة، وهو ما سيكون دعمًا هامًا للغاية لكتيبة حسام البدري في المشوار نحو قطر.

بالفوز، باتت مصر تتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط بالتساوي مع الشقيق العربي الآخر ليبيا، بعدما فازت الأخيرة على الجابون بهدفين لهدف.