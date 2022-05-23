بداية غير مبشرة لعهد الهولندي .. تين هاج يدخل في مشادة وكافاني يسب الجمهور

واصل نادي مانشستر يونايتد موسمه المتعثر، بالهزيمة خارج ملعبهم أمام كريستال بالاس بهدف نظيف، في ختام مباريات الفريق هذا الموسم، والذي خرج فيه الشياطين الحمر بأسوأ صورة ممكنة منذ سنوات.

مانشستر يونايتد أنهي الموسم الحالي في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي، ليضمن التواجد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بفارق 13 نقطة كاملة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وشهد لقاء مانشستر يونايتد وكريستال بالاس ظهور إريك تن هاج المدرب الجديد للشياطين الحمر، والذي سيبدأ مهامه في مركز كارينجتون، في الفترة التحضرية للموسم المقبل

تين هاج يهرب من وسائل الإعلام

شوهد المدرب الهولندي وهو يغادر ملعب سيلهرست بعد هزيمة الشياطين الحمر 1-0 أمام كريستال بالاس في المباراة الأخيرة من الموسم.

وحاولت قناة سكاي سبورتس طرح بعض الأسئلة على تين هاج لكن حراس الأمن أبعدوا المراسلين عن المدرب الهولندي.

وسأل مراسل سكاي سبورتس، تين هاج عن أفكاره بعد هزيمة الفريق ولكن، مع اقترابه دفعه الأمن الشخصي للمدرب بعيدًا.

قال المراسل لحارس الأمن: "لا تدفعوني أنت على التلفزيون".

ثم وجه المراسل كلامه لتين هاج قائلًا: "لا يبدو الأمر جيدًا مع هذا الأسلوب مانشستر يونايتد نادٍ كبير".

كافاني يرفع السبابة في وجه جماهير مانشستر يونايتد

وفي سياق متصل، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد، وهو يرفع إصبعه الأوسط أمام أحد المشجعين.

قام مهاجم الأوروجوياني بهذه الإيماءة مشيًرا إلى الجمهور إلى الجمهور أثناء صعوده إلى حافلة الفريق للمغادرة.

وداع غير سعيد لكافاني مع اليونايتد

وأكد رالف رانجنيك مدرب يونايتد المؤقت أن ظهور كافاني أمام بالاس سيكون آخر مباراة له مع النادي وسينتهي عقده في 30 يونيو حزيران.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا 19 هدفًا في 58 مباراة مع الشياطين الحمر على مدار موسمين،وسجل كافاني هدفين فقط هذا الموسم لغيابه عن عدد كبير من المباريات بسبب مشاكل في اللياقة البدنية.

ويرتبط لاعب باريس سان جيرمان السابق بالانتقال إلى الدوري الإسباني في صفقة مجانية بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد.

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