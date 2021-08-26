بداية النهاية .. قرار صارم من مدرب الاتحاد تجاه فهد المولد

هل يرحل فهد المولد عن الاتحاد؟

يبدو أن علاقة نادي الاتحاد بالنجم فهد المولد اهتزت بشكل كبير خلال الفترة الحالية، بعد خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية على يد الرجاء البيضاوي المغربي.

جماهير الاتحاد شنت هجومًا شرسًا ضد فهد المولد، بسبب إضاعته لركلة ترجيح، كانت سببًا رئيسيًا في خسارة الاتحاد للقب العربي على يد الرجاء المغربي.

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وكشف الإعلامي محمد المرحبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قرار مدرب الفريق حسن خليفة، بشأن موقف فهد المولد من مباراة الفيصلي القادمة.

المرحبي كتب تغريدة جاء فيها: "قرر مدرب فريق الاتحاد حسن خليفة إراحة فهد المولد عن لقاء الفيصلي، حيث سيتواجد في دكة الاحتياط".

المولد لن يشارك أساسيًا في أول مباراة للاتحاد بعد خسارة نهائي البطولة العربية على يد الرجاء المغربي، وهو الأمر الذي أثار الجدل حول مستقبل اللاعب مع العميد.

ويعد فهد المولد واحدًا من أهم نجوم الاتحاد خلال السنوات الماضية، ولكن اللاعب لم يظهر المستوى المنتظر منه خلال الموسم الحالي والماضي، وهو ما دفع الجماهير لمهاجمته بشكل كبير.

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