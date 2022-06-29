بدء المقاطعة الرسمية.. ناصر الخليفي يستخدم روما لتأديب برشلونة!

الخليفي يقف خلف مقاطعة برشلونة

حين فاجأ روما الإيطالي نظيره برشلونة الإسباني الإثنين الماضي بسحب موافقته على خوض مباراة كأس خوان جامبر الودية التي كان مقررًا لها السادس من أغسطس، ظن برشلونة أن كل شيء يتعلق بالمبررات التي ذكرها روما في مكاتباته لبرشلونة.

النادي الإيطالي أخطر برشلونة بأن عليه الالتزام بجدولة مختلفة للموسم التحضيري، ولذلك لن يستطيع القدوم إلى كامب نو وجلب مدربه جوزيه مورينيو إلى ذلك الملعب الذي لم يزره منذ نحو 10 سنوات.

ولكن السبب الحقيقي مختلف قليلًا، إنه يتعلق بناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان والذي يحاول تأديب برشلونة من خلال هذا الإجراء!.

الخليفي هو رئيس رابطة الأندية الأوروبية، وقد تواصل مع نادي روما مانعًا إياهم من لعب تلك المباراة، نظرًا لأن هناك اتجاهًا في الرابطة لمقاطعة أندية دوري السوبر الأوروبي، وهي برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

صحيفة "كورييري ديللو سبورت" أفادت بأن رئيس باريس سان جيرمان يريد معاقبة برشلونة على تشبثه بإقامة مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي سيكون ضربة قاصمة لبطولة دوري أبطال أوروبا وجهود "يويفا" إذا رأى النور.

والآن على برشلونة أن يبحث أولًا عن مخرج من هذه المقاطعة إن توسع أفقها أكثر من ذلك، وقبل ذلك عليه أن يبحث عن خصم يواجهه في كأس خوان جامبر.

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