بدء العمل بعد النهائي.. رادار ريال مدريد نحو التعافي من صدمة مبابي

الميركاتو الصيفي سينطلق وعين ريال مدريد على خليفة مبابي

في أعقاب فشل التوقيع مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، يحاول ريال مدريد إيجاد بدلاء له على ذات المستوى ممن أثبتوا جودتهم في الكرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

وفي ظل تبقي ساعات قليلة على انتهاء الموسم الكروي بشكل رسمي بخوض ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، سيبدأ العمل الفوري على إيجاد صفقة جديدة لتدعيم كتيبة كارلو أنشيلوتي.

وأفادت شبكة "سكاي سبورت" بأن الخيارات التي تحدثت عن اسمين رئيسين لتدعيم تشكيلة الميرنجي في الموسم المقبل ممن يرى مسؤولو ريال مدريد أن بإمكانهما سد الفراغ الفني الذي خلفه فشل صفقة كيليان مبابي ليست دقيقة تمامًا.

الاسم الأول هو البرتغالي رافايل لياو نجم ميلان والذي قدم مستوى رائعًا برفقة الروسونيري وكان واحدًا من أهم أسباب عودة الفريق اللومباردي لحصد لقب الدوري الإيطالي بعد غياب منذ عام 2011.

باولو مالديني اعترف بوجود شرط جزائي في عقد لياو، ما رجح لدى تقارير عديدة أن ريال مدريد مستعد لدفعه مباشرة قبل الدخول في مفاوضات مع ميلان ولكن حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي.

الاسم الثاني هو البرازيلي ريتشارليسون لاعب إيفرتون، والذي يعرف أنشيلوتي إمكانياته جيدًا إذ سبق له تدريبه في التوفيز ولا توجد مفاوضات إلى الآن لضمه إلى مدريد وإن كانت تلك المفاوضات قد جرت بالفعل الموسم الماضي فور تولي أنشيلوتي المسئولية.

الصفقة التي يعتزم ريال مدريد الدخول فيها بقوة هي ضم لاعب موناكو أوريلين تشواميني، ولكن بديل مبابي لا يزال حجر عثرة أمام ريال مدريد، الفرنسي سبب أزمة بعدم قدومه أولًا، وبصعوبة إيجاد بديل له ثانيًا!.

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